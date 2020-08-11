正德(2641)公布半年報，今年上半年合併營收為3.85億元，營業毛利1.1億元，毛利率28.71％，較去年同期26.16％提升；稅後淨利0.46億元，年增27％，每股盈餘0.31元。上半年度毛利率、營益率、稅後淨利率及每股盈餘都呈現正成長。

其中，第2季合併營收1.93億元，營業毛利0.59億元，毛利率為30.43％；營業利益0.45億元，年增23.47％，營業利益率23.47％；稅後淨利0.21億元，每股盈餘0.14元。

正德近兩年調整船隊營運模式，出售萬噸以下小船，購入4～6萬噸船舶，以長約鎖住獲利進入藍海持續獲利模式。營運上配合市場發展趨勢與需求加上成本控制得宜，船舶保養到位減少停租損失，整體效益逐季發酵顯現，帶動整體毛利較去年同期改善，拉升每股淨值上升。

今年正德於5月簽約購買載重噸數1.65萬噸散裝貨輪，在6月簽妥長約鎖住獲利且已加入營運行列，同時於6月簽署出售輕便型散雜貨輪一艘減損損失0.11億元預計8月交船。

目前正德船隊數量有15艘(含預計8月處分交船1艘)，其中12艘持有1年以上到10年長期租約，其餘3艘採1年內短期出租，租家主要營運航線已涵蓋全球。目前營運政策即租約到期續約，以合理之利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

因著疫情逐步趨緩，各國開始積極振興經濟，活絡貿易，6月中下旬開始，運輸業進入需求回補階段，帶動BDI指數從5月14日的低點393點開始逐步上揚。第3季將迎接北美穀物出貨旺季，加上大陸國內鐵礦砂庫存不足，帶動鐵礦砂需求攀升，全球運輸需求將進入回補，市場反彈力度將增強，主要產業關鍵在市場拆船增加，將有利市場行情持續走高，散裝船的運價及租金可明顯改善。預期第3季全球貿易量逐步回溫，並優於第2季，惟海運業務真正快速反轉向上仍需等到疫情緩和，歐美城市大規模解封之際。

(時報資訊)