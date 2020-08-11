日本軟銀集團周二打破傳統，未在周二公布財報時披露營業利益，稱這項數據在衡量投資績效上「沒有用處」，並表示上季願景基金的投資收益為28億美元。

執行長孫正義（Masayoshi Son）向來將軟銀資產的總價值作為其首選的成功指標。在為規模達1000億美元的願景基金提列巨額減記後，該集團上年度（截至2020年3月底）由盈轉虧，全年營業虧損達到1.36兆日圓（約127億美元），全年淨損達9615.76億日圓（約90億美元），雙雙創下歷史新高。

軟銀集團周二公布第一財季（4～6月）營收年減2%，為1.45兆日圓。稅前盈餘年減50.9%，為8830.5億日圓。淨利年增11.9%，為1.26兆日圓。

願景基金該季投資收益達到2970億日圓（約28億美元），主要因出售資產，以及上修投資組合估值，包括美國保險公司Lemonade於7月上市、電商管理平台BigCommerce Holdings上周掛牌交易，以及在T-Mobile US與Sprint合併後出脫T-Mobile US持股等。軟銀表示，出售資產所得達4.3兆日圓。此外，該基金仍在規畫更多上市計畫。

(時報資訊)