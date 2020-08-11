敦泰(3545)今(11)日召開法說會，第二季稅後純益季增7成，每股純益為0.38元，創近3年新高，預計在疫情關係下，平板電腦、 Notebook 等產品需求持續暢旺，加上智慧型手機進入傳統旺季，預期下半年業績有望持續走高。

敦泰第二季營收27.68億元、季減少4.9%、年增加29.4%，營業毛利6.13億元、季減少4.2%、年增加25%，稅前淨利1.36億元、季增加32.2%，單季淨利為1.01億元，季增加70.2%，相較於去年同期虧損出現大幅度增長，單季獲利為0.38元。

敦泰第二季受到新冠肺炎疫情，部份供應鏈受到短暫影響，導致第二季營收短暫下降，但之後即迅速反轉，使得敦泰第二季營收最終僅較第一季小減5%，但相較於去年同期，業績整體表現，仍顯著提升近3成。

敦泰在產品價格走勢穩定且產品組合良好的狀況下，敦泰第2季毛利率為22.16%，季增加0.17個百分點，稅後純益為1.01億元，季增7成，每股純益為0.38元，創近3年新高。

敦泰今年上半年平板電腦內嵌式面板的需求攀升明顯，帶動平板專用IDC需求，由於敦泰領現布局，因此在平板IDC市佔率及業績上，在第二季有良好表現，同時帶動整體IDC產品組合趨於正面。

展望未來，敦泰看好居家辦公及遠距教學普遍化的趨勢持續發酵，持續推升對平板電腦、NB等產品需求的增加，加上智慧型手機迎向產業傳統旺季的正面幫助，預期敦泰下半年業績有望持續走高；此外，晶圓代工供應自第二季後期轉緊，有助於維持敦泰產品的平均售價，且由於敦泰在產能上超前部署，因此得以供應客戶無虞，並可望逐季提升IDC的市場佔有率。

敦泰今年除了IDC在智慧型手機、平板電腦應用的出貨量取得良好成績外，在車用領域亦領先對手，率先開始進入量產出貨狀態；AMOLED觸控IC方面，品牌客戶與面板廠擴大採用敦泰方案，預期隨5G手機及柔性面板的興起，敦泰的出貨及市占率將有明顯增長。

(時報資訊)