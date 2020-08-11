「首辦護照一站式服務」11日正式擴及全國，內政部和外交部官員齊聚桃園戶政事務所宣布便民措施，桃園市長鄭文燦笑言是「內外合作的創舉」。(蔡依珍攝)

「首辦護照一站式服務」11日正式擴及全國，內政部和外交部官員齊聚桃園戶政事務所宣布便民措施，桃園市長鄭文燦笑言是「內外合作的創舉」。(蔡依珍攝)

「首辦護照一站式服務」11日正式擴及全國，內政部和外交部官員齊聚桃園戶政事務所宣布便民措施，桃園市長鄭文燦笑言是「內外合作的創舉」。(蔡依珍攝)

「首辦護照一站式服務」11日正式擴及全國，內政部和外交部官員齊聚桃園戶政事務所宣布便民措施，桃園市長鄭文燦笑言是「內外合作的創舉」。(蔡依珍攝)

「首辦護照一站式服務」5個月前擇定桃園等6縣市試辦，大幅降低民眾和民戶政人員奔走的時間和金錢，11日正式擴及全國，內政部和外交部官員齊聚桃園宣布便民措施，市長鄭文燦笑言是「內外合作的創舉」，民眾只要跑一趟戶政事務所，網路代替馬路，繳費8天內護照就能送到家。

內政部政務次長陳宗彥表示，為了讓護照達世界標準，2011年起內政部啟動人別確認，只要首次申辦護照都要本人親辦，全台設有231個戶所、將近5400位戶所同仁，完整的戶政系統及資料庫有助推動，不少縣市增加便民服務代收、代辦，內政部和外交部今年3月16日起擇定推廣良好的桃園等6縣市試辦，11日正式擴及全國。

民政局指出，桃園去年2月15日起，提供首辦護照免費代收、代辦、代領服務，民眾約可省下250元至300元的代辦費，還一度被旅行社認為「搶生意」，但採「人力遞送」，13戶所收件後匯集到民政局，專人攜件和規費每周北上外交部2次，「每次都要帶29吋行李箱和數十萬現金！」連假前1個月更是代辦高峰，曾3天就收到近40萬規費現金，讓他們都「心驚驚」，1年下來共辦理1萬8437本護照。

所幸外交部和內政部今年3月16日起，擇定桃園等6縣市的戶政事務所試辦「一站式服務」，以「線上傳輸」取代「人力遞送」，民眾親赴戶所人別確認後即能當場申請代辦，資料立即上傳外交部，1300元規費還能選擇5大超商、郵局或農漁會繳款，8個工作天後就能到戶所領護照、或是再花150元直接宅配到家，官民都省時省力。

鄭文燦說，雖然3月中改線上申辦後，受疫情衝擊僅有522件申請案、約是人工試辦的1／3，但他認為疫情期間更要建好系統，迎接解封後的旅遊大爆發，和陳宗彥都呼籲民眾利用疫情期間，預先申辦好護照，同時申請自動通關，分散申辦，不僅可體驗「類出國」樂趣，國境解封後可立即體驗出國樂趣。

外交部政務次長曾厚仁表示，台灣晶片護照技術先進且難以偽造、非常安全，在全球深受歡迎，國人至約150個國家觀光，都可享免簽證或落地簽證等待遇。外交部與內政部合作的「首辦護照一站服務」2.0版本，每年約可嘉惠40萬名首次申辦護照的民眾，節省兩地奔波的時間和金錢，呼籲民眾善加利用，至12月11日止到戶政事務所採用「一站式」申辦護照的申請人，都將自動列入抽獎名單，並於年底舉辦抽獎致贈精美小禮物1份。

(中時 )