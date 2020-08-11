台南今年首櫃外銷加拿大多倫多文旦，11日在麻豆農會集貨場裝箱啟航。（劉秀芬攝）

台南今年首櫃外銷加拿大多倫多文旦，11日在麻豆農會集貨場裝箱啟航。（劉秀芬攝）

台南文旦進入產季，今年首櫃外銷加拿大多倫多文旦，11日在麻豆農會集貨場裝箱啟航。台南市市長黃偉哲表示，文旦去年是到西岸溫哥華，今年是到東岸多倫多，接下來要銷往新加坡、日本，一步一步拓展文旦的銷路。

台南市農業局表示，透過市康公司協助，採購6公噸台南麻豆文旦及800公斤楊桃，預計40天可抵達多倫多，運往大統華超市（T＆T Supermarke）銷售，這也是台南文旦首次橫跨北太平洋來到加拿大東岸。

市康公司表示，去年先進口少數文旦到多倫多試水溫，獲得不錯反應，今年才大量向農民下單，由普明園柚園青農張仲賢負責媒合柚農供貨，出貨品項大果與小果比例約為3比1。

市康業務經理郭孟蓁表示，由於文旦小果在國內銷路已經很好，為了幫助農民銷售文旦大果，他們出口以大果為主，特別配合當地消費習慣，設計單顆文旦網袋，1顆1個條碼，方便結帳。

台南市農業局長謝耀清表示，台南市文旦今年預估產量為25000公噸，較去年微增加3％，產地收購大果價格差異大，每公斤12至15元，目前文旦外銷已啟動，但採收進度不及10％，貿易商正在追貨中。

此外，農委會補助加工廠以每公斤12元以上收購加工果，目前有3家申請，數量達450公噸，已符合農糧署第一階段收購目標；大果收購計畫則待農糧署核定後啟動。

(中時 )