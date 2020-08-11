又是養豬場惹禍！衛福部疾管署統計國內上周新增兩例日本腦炎，分別為住在南投與屏東的40多歲男性與50多歲女性，住家附近都有養豬場，兩人七月發燒後，意識不清，口齒不輪轉，送醫後住進加護病房，疾管署提醒，現在正值日腦流行季，民眾外出應穿著淺色系長袖避免三斑家蚊叮咬。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上週新增2例日本腦炎確定病例，今年目前為止國內累計21例，相較往年同期，病例數是與近九年同期平均值相當。

這次新增的2名病例，其中一個住在南投40多歲男性，七月下旬出現發燒咳嗽症狀，症狀持續又出現口齒不清，講話遲鈍咬字不清的腦膜炎症狀，醫院進行通報後採檢送驗確診。經過疫情調查環境調查，住家附近發現養豬場高風險場域。

另一名則是住在屏東的50多歲女性，七月底出現頭痛頭暈症狀，後來也有出現意識不清類似腦膜炎神經學的症狀，經過醫院通報採檢送驗經實驗室確診。疫情調查後發現住家附近也有養豬場和水稻田。目前還在加護病房，尚未出院。

郭宏偉提醒，目前國內還是日本腦炎流行季節，預期接下來還是會有零星的日本腦炎確定病例出現，呼籲民眾，台灣日本腦炎病媒蚊為三斑家蚊，主要吸血高峰是在黃昏與凌晨時段，盡量不要在這些時段在高風險場域例如水稻田、鴿社、養豬場活動，外出應穿著淺色長袖衣褲或使用合格防蚊液，避免被蚊蟲叮咬。

(中時 )