高雄市長補選投票日進入最後倒數，各黨候選人都在做最後衝刺盼選票，然而，前市長韓國瑜是否現身替李眉蓁輔選的傳聞，更成為外界關注焦點，各界都議論紛紛。其中，針對韓國瑜是否會回高雄投票，國民黨祕書長李乾龍則是透露，韓國瑜一定會回高雄投票。

高雄市長補選進入倒數階段，國民黨也傾全黨之力強力輔選，前高雄市長韓國瑜團隊今(11日)則現身替國民黨市長補選候選人李眉蓁輔選，李眉蓁說這是「清廉專業團隊站出來，跟貪腐集團比一比」。

韓國瑜究竟會透過哪種方式現身站台，更成為各界關注焦點，韓國瑜幕僚證實，韓卸下高雄市長職務後，雖然搬回雲林居住，但他的戶籍還設在高雄林園區，15日市長補選當天，會回高雄投票，目前規畫國民黨主席江啟臣將陪同前往投票所。

李乾龍也表態，已經和韓國瑜有通過好幾次電話，「於公於私，在友情及道義上，一定會出來」；他也提到，韓國瑜一定會回高雄投票。

至於，人氣超高的前副市長李四川因腮腺瘤開刀，仍須在家養傷，無法出面輔選，但他也在臉書發文表示，「今年過度勞累讓我的身體不斷向我提出抗議，離開高雄市政府後，我只能停下腳步、休養生息。但我對高雄的感情和對高雄未來的關心與期許從不間斷」，更提到李眉蓁她願意以長遠的思考來擘劃高雄的未來，她願意組成有專業、強而有力的施政團隊，為高雄市政打拚。

(中時新聞網)