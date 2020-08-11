1987年2月24日，是近代天文學的重要一天，南半球天空出現一顆亮度超群的星星，它是大麥哲倫雲 (LMC)裡的一個超新星，距地球170,000光年，更重要的是，這是我們有了先進天文儀器後所出現的超新星。在33年後的現在，天文學家確定，SN 1987A正逐步形成中子星。

《天體物理學雜誌》上發表的一篇新論文，說明最近天文學家對SN 1987A的新研究。在我們已知的恆星演化歷程中，巨型恆星在發生超新星爆發後，可能出現3種結果，一是完全被炸得粉碎，二是形成中子星，其三是形成黑洞。直到不久之前，天文學家還不確定SN 1987A的結果是哪一個，但是在上週，更多的觀測證據顯示，在SN 1987A殘留雲氣的中間，一枚中子星正在形成。

如果這項發現得到證實，它將是人類已知的最年輕的中子星。在此之前，我們已知的最年輕的超新星殘骸，是330年前的的仙后座A，它距離地球約11,000光年，是英國皇家天文學家約翰·佛蘭斯蒂德(John Flamsteed)在編在1680年8月16日無意中紀錄的。

說回SN 1987A，通過分析智利阿塔卡馬大毫米/亞毫米陣列電波望遠鏡群（ALMA)的高解析率圖像，天文學家在超新星的核心內部，發現了一個高熱的「斑點」，可能是被氣體雲籠罩著的中子星。這顆新出現的中子星體積必然很小，很難被直接檢測到，因為它可能僅有直徑23公里寬，然而質量卻比太陽還要大。

ALMA的研究員松浦美佳子表示，「我們從超新星遺跡的濃厚雲塵中，發現其中熾熱的小斑點，我們相信在雲塵中，一定有某種東西加熱了雲塵並使其發光，這就是為什麼我們認為，在塵埃雲中心應該是一個中子星。」

根據電腦模型估算，中子星將以每秒數百公里的速度自轉，這會使它散發的電波以相當規律的形式在太空中傳播。根據模型，ALMA團隊找到了他們懷疑的中子星。

不過，由於距離超新星爆炸僅33年，周圍的塵埃和氣體仍然太過濃密，在進一步消退後，天文學家才能確定地說這顆極年輕的恆星確實存在。天文學家相信這個時間不會很長，可能再過十幾年就能確認。

(中時新聞網)