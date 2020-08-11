日前網路瘋傳一段黑熊「熊抱」女遊客影片，墨西哥奇平克生態園區（Chipinque Ecological Park）3名穿著背心、短褲女遊客，登山時遭一隻野生小黑熊突擊，所幸3人靜止不動，才沒釀成受到傷害，因該隻小黑熊已多次騷擾女遊客，事後傳出，生態園區工作人員將在近日誘捕這隻小黑熊，將牠「閹割」後再放回。此消息傳出，引發不少動保人士不滿。

據《BBC》報導，該隻園區內黑熊，因為常看到有遊客登山、野餐，對人類見怪不怪，上個月碰到登山女遊客時還主動靠近，還抱住其中一名女遊客的大腿，影片曝光後讓網友驚呆。

據悉，這隻小黑能體重96公斤，是以公園「奇平」來命名，工作人員都很喜歡牠，但工作大員還是不希望牠接觸遊客，因為北美洲平均每年有1人死於熊爪之下，園方為了降低遊客風險，決定近日誘捕「奇平」，將牠送到醫院閹割、裝上了無線電項圈後再放回園區，如此也可避免牠日後與其他黑熊起衝突。

不過網路上不少動保人士對這個決策感到不滿，認為園方應該要譴責的是那些拿食物誘拐黑熊拍照的遊客，而不是無辜的動物。

(中時新聞網)