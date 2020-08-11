東區老人之家主任宋冀寧、縣府社會處代理處長陳加富陪同林文明及其小女兒林昀臻，拜訪縣長徐榛蔚。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

今年82歲林文明老先生，曾擔任戲院電影看板畫師，繪畫功力深厚。不久前縣府邀約長輩外出海洋公園遊玩，徐榛蔚也陪同前往，感念縣府照顧老大人，林老先生手部雖已退化，畫筆操作未如以往流暢，仍堅持一筆一畫，繪出一幅徐榛蔚及前縣長傅崐萁的油布畫像，將這幅畫作送給徐榛蔚。

東區老人之家主任宋冀寧今陪同日間照顧中心的林文明老先生及其小女兒林昀臻，拜訪縣長徐榛蔚，林文明與徐榛蔚話家常。徐榛蔚肯定東區老人之家對老大人的貼心照護，並提醒老大人要多注意飲食及保健身體。

林文明過去為花蓮中美戲院和豪華戲院指定電影看板畫師，林老先生手部已不再靈活，畫筆操作也未如以往流暢，但仍堅持一筆一畫，按照徐榛蔚及前縣長傅崐萁的相片，繪製油布畫像，歷時1個多月完成畫作。徐榛蔚表達感謝之意，讚揚其妙筆生輝、惟妙惟肖。徐榛蔚也與林老先生評析畫作，相談甚歡。

衛生福利部東區老人之家日間照顧中心去年底揭幕，林文明老接受日間照顧服務，日間照顧中心透過不同的文康休閒活動及手作課程內容，讓長輩得以延續年輕時繪畫的興趣及專長，甚至完成夢想及心願。同時紓解家庭照顧者壓力及負擔，並達到強化社區初級預防的功能。

(中時 )