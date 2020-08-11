台灣證券交易所統計上市公司7月營收，單月全體上市公司營收總計2兆8,415億元，年成長786億元，增幅2.84％，營收成長公司共456家，衰退公司共488家。累計1至7月全體上市公司營收總計17兆5,117億元，年衰退4,314億元，減幅2.40％。

7月營收呈現成長趨勢主要產業為半導體業、電腦及週邊設備業及生技醫療業，衰退趨勢主要產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，7月營收成長較大產業，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電腦及週邊設備業因遠距辦公、教學需求提升，帶動筆電出貨暢旺，生技醫療業因個別公司受惠疫情，產品銷量增加，帶動營收成長。

營收衰退較大產業，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌，導致營收衰退。

(時報資訊)