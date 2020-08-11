竹北市房仲業進入戰國時代，網路上常見各種誇大不實的訊息，新竹縣不動產同業公會理事長鄭煒騰指出，多是未加入公會的仲介業者所為，公會對非會員無法規範，希望中央能修正「不動產經紀業管理條例」。

鄭煒騰說，依規定房仲業設置營業處所在5處以下，每處要繳25萬元營業保證金，有些房仲業者繳交最高1千萬元營保金，可在各縣市成立分公司做營業據點，依不動產經紀業管理條例只要向縣市政府備查即可，並不需要加入縣市公會。

以往房地產仲介是「責任委任」，民眾賣房只能委任一家仲介，改為一般委任後，想賣房一次可委託好幾家仲介銷售，比誰能很快找到買家成交，同業之間競爭相當激烈。

鄭煒騰說，新冠肺炎疫情發生後，國人不能出國旅遊，加上不少國外資金回台，促使民眾有多餘資金投入房地產，有仲介業者為炒熱房價，在網路發布如房子都被台積電員工「買光光」等不實廣告，引發台積電員工工會不滿。

鄭煒騰說，公會對非會員背離「不動產仲介紀業倫理規範」的行為，無法可管，去年已在中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提議修正「不動產經紀業管理條例」，使仲介業者設立的分公司，都要加入當地公會，9月全國會開會時將再提議修法，否認亂象無法有效規範。

一般房買房消費者最想知道，竹北市的房價合理價位是多少？鄭煒騰說，一般社區大樓每坪均價22萬元，新建案看附加價值每坪30多萬是合理，每坪能突破40萬屬極少數個案，透天則要土地多面積及地段。

(中時 )