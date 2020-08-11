想要完整感受一支手機的設計美學與理念，持用裸機絕對是最好的方法之一。不過這很可能就得承受手機若是不小心摔落，可能會讓手機慘不忍睹的悲劇。三星 Galaxy Note20 系列日前才在台灣正式發表，預計 8 月 13 日才要公布上市價格。不料網路上已經傳出「首摔」災情。藉此提醒，若是有意入手 Note20 系列的話，建議還是同步入手保護殼是更好的作法。

康寧日前發表的最新Gorilla Glass Victus保護玻璃，據了解三星 Galaxy Note20 Ultra 是第一款採用的手機。根據實驗室內的測試，Gorilla Glass Victus在摔落至堅硬且粗糙表面時，耐摔性能高達2公尺，其他製造商的鋁矽玻璃競爭產品則通常無法通過0.8公尺高度的落摔測試。此外，Gorilla Glass Victus的抗刮能力也比Corning Gorilla Glass 6高出2倍，比其他鋁矽玻璃競爭產品高出4倍。不過即便如此，也並非可以讓 Note20 Ultra 成為一款不怕摔的手機，因為新浪微博上已經出現了首摔案例，看來是滿怵目驚心的。如果你不想要體驗這些痛苦的經驗，添購手機殼可說是很必須了。

三星 Galxay Note20 Ultra在微博上曝光。(摘自新浪微博)

當然，如果就是偏愛裸機手感，為手機添購專屬保險也是不錯的選擇。不過像是這一類手滑摔手機的情況是否有提供完整保固服務，建議要事前了解清楚。

三星預計在 8 月 13 日公布 Galaxy Note20 系列在台上市規劃，包含通路、預購(若有)方法、預購贈品以及價格等關鍵資訊都將一一揭曉。有興趣的朋友可以密切留意。另外，同日發表的 Galaxy Watch3 以及 Galaxy Buds Live 無線耳機在台的上市時間與價格已經完整公開。

(科技)