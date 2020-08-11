民航局今（11）日表示，遠東航空公司去年12月13日起停航，遠航委託的律師隨即啟動消費者信託專戶，開始辦理退款作業，退票登記已於109年4月15日截止，然於期限前完成登記者，尚有部分資料缺漏，請儘速向兆信律師事務所補件，專線02-23821955，及電子信箱[email protected]。

民航局指出，遠航委託律師已於109年6月30日公告信託財產專戶分配原則、設置消費者退票查詢系統，並自109年7月上旬起陸續辦理退款。

民航局表示，如已於律師公告之退票登記截止日前辦理退票的民眾，但尚未收到退款，請至退票查詢系統查詢，若有退款資料(如未提供銀行帳戶等)不齊全的情形，請儘速辦理補件作業，若有相關疑義，請撥打02-23821955專線進行詢問。

民航局表示，委託律師公告計約9.7萬筆可辦理退費，截至109年8月初，除已完成7.7萬筆退款及仍待循序退票之0.8萬筆外，另有1.2萬筆待補件資料因無明確退款帳號無法辦理退款作業，本局已要求遠航委託律師近日透過簡訊方式提醒，請消費者務必儘速補件，避免衍生消費爭議。

(工商 )