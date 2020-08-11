預拌混凝土廠國產建材實業(2504)董事會11日通過第二季財報，稅後淨利7.88億元，創單季歷史新高。累計上半年稅後淨利10.69億元，也是同期新高，年增183%；國產指出，在台商回流科技廠辦及房地產建案增加、前瞻計畫預算成長、都更危老重建加快等業務的加持下，營運將可持續成長，未來2-3年的黃金時代已來臨。

法人指出，今年以來，預拌混凝土價格上漲了15%以上，是國產今年獲利衝高的主要原因之一。

除價格上漲有助獲利提升，國產指出，集團近幾年一直努力建立從投資福建砂石場，掌握砂石料源；到取得台北港散雜貨碼頭，成立「台北港埠公司」，建立船隊的一條龍作業，對整體生產及運輸成本的下降，作業流程的縮減，都有很大的助益。

據了解，國產今年上半年的營業毛利率，就比去年同期提升了7、8個百分點。

對於下半年的營運，國產認為，目前國內砂石料源短缺，飛灰、爐石等配料的價格也爆漲，只要這些原料的價格不跌，為反映生產成本，混凝土價格沒有下調的理由。

另外，國產指出，依產業特性，下半年是每年傳統的旺季，而第三季又有轉投資企業如台泥等分配的現金股利入帳、第四季會是工程趕工期，需求會進入高峰，因此，下半年的營運表現還會季季高。

(工商 )