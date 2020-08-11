趙少康與陳文茜同框，兩人鬥嘴動肝火辯時事，收視狂飆，他10日邀陳文茜至TVBS《少康戰情室》擔任嘉賓，兩人從美國衛生部長訪台，講到中美軍事角力，再從港版國安法，談到總統蔡英文面臨到的兩岸困境，雙方各抒己見，數度上演精采交鋒，高潮落在第1小時的尾聲，兩人對蔡英文評價不同，陳文茜表述後被趙少康嚴厲反駁，兩人幾近動肝火激烈爭論，連帶拉抬第2小時開場收視率，全國4歲以上收視率1.14，吸引全台近25萬人同時收看。

陳文茜事後在臉書粉專PO文，並以「和老友趙少康鬥嘴」為題，描述節目尾聲的論戰並強調：「一路談下來，雖是老友，卻各有角度。」、「最後談到蔡英文，我説她不是理想主義者……對於某些人，政治不需要信仰，只需務實擺平。」、「趙少康大罵：政治人物怎麼可以沒有理想？…….接下來他說話反應愈來愈激動，我看他快打我了，立即腳底抹油，開溜了」！

爆笑貼文一出，不僅化解外界以為兩人火爆吵架的疑慮，也吸引上千名網友互動，陳文茜更打趣表示：「節目中唯一共識：我是美少女，而他曾經是帥男！（他堅持自己現在還是）。」而該集節目上傳YouTube《少康戰情室》頻道後，吸引近60萬次觀看，更有2千多位網友按讚。

(中時 )