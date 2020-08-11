頭前溪竹東河濱公園有3處生態池，5年多年前每到夏季，池內都出現蓮花盛開景象，由於水源不穩定變「青青草原」，鎮長張順朋透過縣議員張益生向立委孔文吉與水公司協調後，將埋設管線從圓崠淨水廠引水，預計年底可再現生態池美景。

前縣長鄭永金闢建的頭前溪竹東河濱公園，已成竹東鎮民最佳的運動休閒處所，從東西向快速道路終點前的入口處，進到停車場後依次有3個生態池，每年夏季池內荷花盛開的美景，並不輸給桃園觀音。

5年多前，乾旱氣候造成生態池乾涸，加上水 源不穩定，讓生態池逐漸長滿野草，變成「青青草原」，鎮公所曾希望水公司協助，引用圓崠淨水場的水源，但未獲水公司同意。

鎮長張順朋表示，鎮民很希望河濱公園生態池再生荷花美景，月前她透過縣議員張益生請立委孔文吉與水公司協調，獲到水公司善意回應。

張益生說，水公司同意補助900萬元給竹東鎮公所，從圓崠淨水場埋設管線到河濱公園，引水進入3個生態池，讓生態池不再受天候影響。

乾涸。

張順朋指出，要引入生態水池的水源，經環保局檢測水質很好，並非廢水，補助經費到位將辦理規畫設計，預計年底前可再現生態池美景，屆時連同新竹市17公里自行車道連接到竹東河濱公園，將使竹東再增觀光新亮點。

(中時 )