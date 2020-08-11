苗栗縣政府爭執行苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，提升轉成空間舒適度，打造全新門面。（何冠嫻攝）

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程導入鐵路意象建構自行車道系統

苗栗縣政府整合苗栗火車站交通動線的分流，並打造站前景觀與表演廣場，提供學生或社區表演和鄉親休憩空間。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌視察工程進度，期許苗栗火車站的東、西站整合後，可望將老舊空間與軸線的活化復新，提升舒適宜人的轉乘空間與城市中心的多功能廣場。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府配合內政部營建署城鎮之心計畫，以總經費約2億500萬元，執行苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，提升轉乘空間舒適度，打造多功能廣場，11日苗栗縣長徐耀昌等人現地勘查，工程預計9月11日完工，期許屆時以煥然一新的門面迎賓。

苗栗火車站四東西站及周邊環境再造工程，獲營建署補助1億8450萬元、縣府自籌配合款2050萬元，工程去年2月開工，目前進度逾87％，預定今年9月11日完工。

縣府水利處指出，整體工程改善東站舊站體和交通動線，提供商業活動新場域，營造客家山城歷史氛圍；西站則整合交通動線的分流，整頓站前停車亂象，並以城市森林意象打造站前景觀與表演廣場，提供學生或社區表演和鄉親休憩空間。

此外，還有整修府前路市民廣場段改善為壓花地坪以提高安全性，以及市公所景觀美化，拆除苗栗市公所原有阻隔性圍牆，創造親民開放廣場。整體工程也導入鐵路意象建構自行車道系統，串接至貓裏山公園和功維敘隧道口，以及東站串聯鐵道公園人行空間，未來將再結合文觀局的鐵路一村復甦計畫及內政部營建署的火車頭園區統包工程，成為觀光新亮點。

徐耀昌表示，苗栗火車站的東、西站工程，可望將老舊空間與軸線的活化復新，提升舒適宜人的轉乘空間與城市中心的多功能廣場外，未來加上火車頭博物館園區等觀光計畫，以及水環境及汙水下水道等工程，在苗栗市挹注10幾億經費建設，前景可期。

(中時 )