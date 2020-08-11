新冠肺炎全球確診人數已經超過2000萬，也讓必須四處參賽的國際運動員，對於守護個人健康更加重視，目前世界排名第2的羅馬尼亞女子好手哈麗普（Simona Halep）表示，要等本周布拉格網球賽結束後，在考慮是否參加今年美國網球公開賽。

由於溫布頓草地網球錦標賽停辦一次、法國網球公開賽延到9月，美國網球公開賽成了新冠肺炎疫情後，第一場恢復比賽的網球四大滿貫賽，不過許多選手對於長途旅行可能增加感染風險，對於千里迢迢島美國紐約參賽心有疑慮，去年美網男單冠軍納達爾、現任世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）都宣布不參賽。

巴蒂的退賽，讓哈麗普成了今年美網女單頭號種子，不過她還沒決定是否挑戰，「我會在布拉格賽事結束後再決定，我要看看自己的感覺，還有美國網球協會針對目前的旅行、隔離等有什麼政策上的調整，再做最後決定。」

美國是新冠肺炎疫情嚴重的國家地區之一，根據路透社報導，美國已經有超過500萬確診病例，將近16萬2千人死亡，不只到美國參賽有感染風險，行程安排上也要考慮隔離的時間，今年美網會內賽是8月31日到9月13日，法網則是9月27日到10月11日，如果選手在美網打進到最後一天，接著要趕往法國，然後要隔離14天並確定核酸檢測是陰性才能出賽，密集行程考驗選手體力，且隔離期間也無法訓練，如何維持是一大問題。

哈麗普補充：「我知道現在規定很嚴格，我覺得壓力是比較大，但賽會為了安全必須要有這些限制，健康才是優先，得好好照顧每個人的健康。」

(中時 )