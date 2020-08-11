包括農會、漁會等農民團體已在104年起適用勞基法，但農田水利會因為公法人，適用勞基法恐有問題，因此一直到今年仍未適用勞基法，總統府近日公告「農田水利法」明確指出，農田水利事業人員及約僱人員不適用勞基法相關規定，勞動部今日也預告廢止「農田水利會適用勞基法」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩倩表示，農田水利會將在今年10月1日改制為公務機關，而農田水利法中也指出，「農田水利事業人員及約僱人員不適用勞基法相關規定」，此次勞動部才會預告廢適用勞基法。

未適用勞基法，意謂不用為這群勞工提繳6％勞退，但仍要投保勞保，農委會農田水利處處長謝勝信表示，水利會職員的福利制度與公務人員差不多，只是沒有勞退，但還是有投保勞保，但水利會職員退休時仍會領取一筆退休金。

謝勝信也說，目前農田水利人員約有2300餘人，編制內的約僱人員則有200多人，至於今年新招考的200餘名農田水利會職員，「都不會適用勞基法」。

(中時 )