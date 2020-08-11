有鑒於進口雞肉佔了我國市場一定比例，然而卻不像國產雞肉會標示屠宰日期，導致進口雞肉冷凍多久無人知，中華民國養雞協會要求比照國產標準標示屠宰日期，強調食品訊息需要更加透明化，民眾食安才能有進一步保障。

中華民國養雞協會理事長陳國村表示，台灣國產白肉雞或土雞除了產地、有效日期外，還有屠檢標章，也就是會嚴格標示肉雞的屠宰日期，然而進口的肉雞卻不用標示，由於進口肉雞價格僅國產的一半，擔心有不肖攤商會混充國產肉雞銷售。

陳國村指出，美國在雞胸肉方面使用量大，至於其他部位都會進口到其他國家，其中台灣進口雞翅和雞腿數量居多，很多也透過食品加工例如雞塊、便當等流到市場。隨著國人食安意識的提升，產業協會也要求進口肉雞要訊息透明，消費者知的權利不能被忽視。

他說，進口雞肉絕大多數都是冷凍為主，如果沒有標示屠宰日期，民眾根本不會知道雞肉到底冷凍了多久，也引起食安疑慮，多一個標示，民眾的食安就多一份保障，另外進口雞肉已經有價格上的優勢，更應該落實公平競爭。

中華民國養雞協會祕書長王建培指出，昨(10)日農委會邀集產業代表及衛福部食藥署與會，以座談會形式來討論標示事宜，產業協會於會上表示希望能要求進口肉雞落實標示屠宰日期，衛福部代表也表示回去會和上級研究如何推動。

(中時 )