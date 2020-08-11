隨著希臘與土耳其就海域爭議問題關係持續升溫， 希臘政府稱其軍隊已進入戒備狀態。

據半島電視台（Al Jazeera）和BBC報導，當地時間周一（8月10日）希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在土耳其宣佈將向東地中海海域派遣探勘船進行作業後，與軍方召開國家安全會議。希臘國務部長傑拉佩特里提斯（George Gerapetritis）稱希臘海軍已準備好隨時部署，進入高度戒備狀態。

希臘和土耳其兩國在東地中海域有主權糾紛，各自宣稱有當地水域的探勘權。地中海東部賽普勒斯周圍發現大量天然氣等資源後，兩國因海域邊界和主權爭議使關係惡化。

土耳其能源部長唐梅茲(Fatih Donmez) 周一發出航海電傳警告（Navtex）稱「奧魯奇．雷斯」號考察船已抵達土耳其南邊海域準備進行長達兩周的作業。希臘認為此舉動嚴重挑釁其主權。

上周希臘與埃及簽署協議，將兩國之間的地中海東部海域劃成專屬經濟區，譴責土耳其與利比亞去年簽署的類似合作協議侵犯希臘的探勘權。

希臘與鄰國土耳其均是北約（NATO）成員國，但兩國一直因海域爭議保持世仇關係，70年代曾與戰爭擦邊而過。

(中時新聞網)