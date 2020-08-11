研考會主委吳皇昇今日在市會議專案報告「台中市政府地方創生推動機制及成果」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕11日在市政會議對這研考會主委吳皇昇專案報告，中央推動的「創生機制」，反問全場官員，「創生」民眾聽得懂嗎？無法立即體會意義，沒有接地氣，她舉日本電視節目「搶救貧窮大作戰」，民眾一看就知道其中意義。

地方政府響應中央推動「地方創生五支箭」，台中市府也成立「地方創生專案管理平台」，結合學術能量進入政策規畫，地方創生模式，為地方創造生機，創造工作機會，但「創生」名詞生硬，盧秀燕直言，較難令人民有感。

市府推動「台中市政府地方創生推動機制及成果」，由中央指定台中市以新社、石岡、外埔、霧峰、和平及大安區為重點，推動觀光產業振興計畫。

吳皇昇強調，市府還以台中市中西區舊城為示範區，有如日本知名的綜藝節目《搶救貧窮大作戰》，幫助探索新事業模式，再創地方新生機。

盧秀燕對研考會用心以《搶救貧窮大作戰》來推廣，表示中央有心推動的創生計畫，但連研考會都要花功夫向全市府的局處首長解釋，以後要再向地方民眾說明，無法立即了解政府的用意。

盧秀燕建議研考會，到中央參加國發會等相關會議時，建議更改計畫較接地氣的名稱，避免實施計畫前，多花時間解釋，否則民眾不懂計畫內容，怎麼去爭取計畫。。

市府推動地方創生雙軌並進，除導入企業社會責任，由上而下跨鄉鎮挹注資源，也由下而上鼓勵民間與區公所提案，發展地方特色。

今年成功爭取國發基金投資「霧峰酒廠二廠」，也獲中央「城鎮之心」計畫補助，針對新社、石岡、外埔、霧峰、和平及大安區推動觀光產業振興計畫，探索新事業模式，盼再創地方生機。

盧秀燕表示，城市隨交通、人口、產業變化，重點發展區域隨之轉移，為協助人口減少、老化致經濟力下降的地區復甦，市府積極推動地方創生，並積極爭取國家發展委員會、交通部地方創生經費，盼讓民眾認識地方創生，政府政策與地方接軌。

副市長黃國榮指出，都發局推出「都市型」工業區立體化方案，開放受理「非都市計畫」工業區立體化申請，建議研考會可與都發局合作，讓民眾申請時能輔導地方創生。客委會主委江俊龍也表示，石岡區正積極撰寫提案計畫，新社區也將推動客庄創生產業，市府均會積極協助。

吳皇昇表示，市府積極爭取中央經費，除國發基金補助投資霧峰農會「霧峰酒廠二廠」，交通部觀光局也補助規劃霧峰生態園區；此外，市府今年也獲營建署「城鎮之心」計畫補助，推動新社復盛公園綠美化、石岡綠廊觀光產業、外埔農會倉庫、霧峰坑口公園、和平原民聚落、大安濱海聚落環境整備，後續將納入中、西區，強化地方特色。

此外，市府也與30所大專院校成立「地方創生專案管理平台」，與各校合作，分享彼此實作經驗，並建立完善機制，讓中部各大專院校參與，輔導地方創生計畫的執行與控管。

(中時 )