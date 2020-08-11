永豐銀行今（11）日獲《卓越》雜誌頒發「最佳綠色金融創新獎」及「最佳服務品質獎」。永豐銀行資深副總經理歐陽子能指出，永豐銀行自2012年響應政府力推綠色金融發展，啟動光電建置合作案並與各縣市共同推廣，致力打造綠色金融生態圈。

永豐金今（2020）年7月首度結合民間交易、促成全台首件綠電交易融資案，協助企業接軌RE100（100％ renewable electricity；百分之百再生電力）國際潮流；同時，為落實綠色營運，創業界之先於全台125家分行全面導入「eNote」電子表單，提供環保節能、數位無紙化的交易體驗，未來亦將陸續提供包括掌靜脈、線上預填單、線上取號搭配數位大使等臨櫃服務，建構便捷金融生活。

永豐銀行表示，旗下三階段響應政府推展綠色金融，初期支援太陽能產業鏈上游零組件與下游系統建置廠商，同時為企業或個人家戶建置設備提供必要的金融服務，中期則配合政策首創過橋融資（bridge loan）減輕建置電廠的資金負擔，並發行綠色債券力挺綠能環保相關投資案，亦為新北市、台南市及桃園市等量身打造在地金融服務，跨界搭起綠色橋樑，獲經濟部能源局「光鐸獎」及《卓越》雜誌等各大獎項肯定。今年則創新架構推出全台第一個結合民間綠電交易的融資專案，再獲各界肯定。

截至今年6月底，永豐銀行旗下太陽能設備融資餘額較去（2019）年底成長28％、融資合作太陽能電廠約4,200座、總發電量逾1.25 GW（百萬瓩）。今年亦獲金管會頒發「循環經濟產業特別獎」及「再生能源產業特別獎」二大殊榮；同時簽署「赤道原則」成為全球第102家赤道銀行（EPFIs）。

除業務動能領先市場，永豐銀行同步實踐全行環保及數位服務創新；永豐銀行表示，客戶至永豐各分行臨櫃辦理開戶或存款、匯款等已全面免填單據，今年7月更推出eNote以邁向無紙化，同時，各分行均配置數位大使，機動性分流且引導客戶使用行動銀行APP或ATM（自動櫃員機）完成小額存、提、匯，除提高效率外，亦藉由數位大使協助客戶學習並使用各項創新金融服務或功能，讓實體通路在數位化潮流中也能展現服務的溫度，以客戶需求為中心，無縫串接線上到線下的流程，打造便利金融新生活。

(中時 )