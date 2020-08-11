秀水鄉民代表會主席蔣憲忠(右起)、副主席鄭倫杰強調為民發聲爭取福利，能體諒鄉公所財政狀況，因此全案將轉由針對中低、低收入戶等弱勢家庭的福利關懷為主。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣和美鎮率全國之先發給全鎮9萬多人，每人600元現金振興禮金，此舉轟動全國，也引發縣內其他鄉鎮市民熱烈討論。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

財政困難、沒財源！秀水鄉振興現金禮金不發了。秀水鄉代表會12日開臨時會，主席蔣憲忠與代表們建議發給全鄉3.9萬多鄉民1000元現金，但鄉長林英嘉指，評估過財政有限，發了就會影響明年度經常性支出，確定這1000元現金禮金不發了。但所會之間仍有共識，將朝擴大社福、照顧弱勢方向再研議。

彰化縣和美鎮、花壇鄉，率全國之先，確定要發給振興現金禮金，和美每人都已領到600元；花壇鄉民17日起也將陸續領到1000元。到底哪個鄉鎮將成為全國第三？成為彰化縣內茶餘飯後熱議話題。伸港鄉確定提案遭否決退回，秀水鄉臨時會上今天也成討論焦點。

臨時會上，主席蔣憲忠和代表，先是過半連署同意，建議公所發放振興現金禮金每人1千元，接著又提出針對低收入戶每戶2千元、中低收入戶每戶1千元的振興現金禮金，另外建議提案為每位秀水鄉民投保30萬元意外險，預計需要600萬元，建議案同過後請公所研議後，再送代表會審議。

秀水鄉長林英嘉表示，秀水鄉全鄉人口約3.9萬多人，若每人發1千元，經費將近4千萬元，經主計室評估，恐需要刪補助款配合款、各課室事務費，及社區獎補助款等經常門預算支出，才足夠編列。

林英嘉說，秀水鄉的財政狀況在縣內各鄉鎮市中算中等，社會福利卻偏中後段，現有3億9千多萬元的賸餘款，但接下來興建納骨塔後，剩下1億多元，未來爭取日照中心、風雨球場等建設，都需地方配合自籌款，縣府不斷提醒，若是發現金禮金這類非法定的社福支出，導致賸餘款不足，將導致中央直接扣除一般性的補助款。

鄉代陳鑲萍則要求，鄉代們為民發聲、爭取福利，若公所考量財政確定無法發，就應該主動向鄉民清楚說明，且鄉長必須明確提出未來任內的相關政策。

林英嘉強調，「羊毛出在羊身上」，錢發下去，就會排擠本預算編列，影響社福與鄉內建設；未來將會積極規畫生育津貼、敬老禮金，及鄉內弱勢戶的年節加菜金，讓鄉內社福照顧更完善。

(中時 )