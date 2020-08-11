排骨肉蛋吐司55元。（台鐵提供）

全家便利商店自5月起可買到台鐵便當後，因銷售不錯，台鐵局今日表示，將推出兩款早餐經典魯排飯卷、排骨肉蛋吐司，售價分別為45元及55元，明日起在全家便利超商開賣。

台鐵與全家於今年5月合作推出8款聯名鮮食產品，銷售迄今廣受大眾喜愛，其中以中式系列鮮食銷售最為亮眼。為服務更多喜愛台鐵便當的消費者，台鐵局與全家便利商店合作再次精心研發，以台鐵精神主菜「滷排骨」為關鍵元素，推出第二波包括「經典滷排飯卷」與「排骨肉蛋吐司」等2款中式化鮮食新品。

台鐵局表示，8月12日起，於全台全家便利商店開賣，讓大家享受滿滿飽足感的早餐，在暑假尾聲衝最後一波旅遊。

台鐵局表示，「經典滷排飯卷」售價為45元，採用去骨里肌原肉，先炸後滷，搭配蛋磚、豆芽等配菜，滿滿餡料，一口咬下好滿足。「排骨肉蛋吐司」售價為55元，同樣採用先炸後滷的去骨里肌原肉，扎實肉感，搭配奶油香烤帶皮土司與滑順歐姆蛋，傳統風味，創造新式美味。

第一波鮮食以台鐵各款火車車廂作為外觀包裝，讓消費者在琳瑯滿目的貨架上，一眼就能看到台鐵聯名商品，第二波鮮食延續此視覺，以列車承載創新美味鮮食持續開往未來，讓台鐵便當幸福列車滿載著記憶癮味，帶領旅客駛向美食之旅。

經典滷排飯卷45元。（台鐵提供）

(中時 )