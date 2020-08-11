新冠肺炎全球肆虐，許多產業都大受打擊，翻開歷史書頁，過去同樣也發生過多次大型傳染病，造成人類健康與經濟浩劫，像是在西元 542 年，位於歐洲東南部的拜占庭帝國（Byzantine Empire）的首都君士坦丁堡（Constantinople）就爆發「查士丁尼瘟疫」（Plagueof Justinian）。前一年，拜占庭週邊已出現類似疫情，這場災難在之後的200多年間，持續在地中海地區肆虐，奪走了幾千萬人的性命。

歐洲東南部的拜占庭帝國爆發「查士丁尼瘟疫」。（圖／維基百科）

再來就是赫赫有名的黑死病（Black Death），600 多年前疫情高峰時，沒幾年就消滅了當時超過3分之1的歐洲人口；起源自中國大陸南方，在 1894 年最嚴重，蔓延到全世界的第三次大爆發，距今並沒有太久，這波疫情同樣導致千萬人以上死亡。

追究這3次重大疫情，發現全都源自鼠疫桿菌，這種細菌有一個460萬對鹼基長的環形染色體，以及3個質體，pCD1、pPCP1和pMT1。不過考古學家近來從石器時代的死者遺骸中萃取DNA並進行分析，當分析結果的那一刻，考古學家們都驚呆了，結果顯示5000年前的歐洲人就曾被鼠疫侵犯！

5000年前的歐洲人就曾被鼠疫侵犯！（圖／Reuters）

在5000到6000年前，當時的中國大陸還沒有任何朝代起源，此時的歐洲也沒有國家，只有部落棲息在充足水源和肥沃土壤的地方，過著自給自足的生活。但是考古學家發現，這段期間，這些石器時代的部落或是成員突然集體失蹤，人口數量急劇下滑，涉及的範圍非常廣，考古學家認為唯一合理的解釋是，這些人死於致命的傳染病！

有了這樣的推斷後，科學家們開始尋找鼠疫留下的歷史痕跡。他們從101個骨骼的牙齒中採集DNA，而這些骨骼的主人們都是生活在3000到5000年前歐洲大陸的古人類，科學家事後從一名5000年前死於瑞典的20歲女性的牙齒遺骸中發現鼠疫桿菌的DNA。

古代一場大瘟疫，連石器時代的人都被感染！（圖／Reuters）

根據丹麥技術大學的學者賽門羅斯慕申（Simon Rasmussen）表示，實驗發現，發育不良的古老鼠疫桿菌可能沒有立即致命的威力，一些科學家也認為，5000多年前，許多人在歐洲和亞洲之間遷移，這種古老、殺傷力小的鼠疫桿菌並沒有立即殺死感染者，因此感染者帶著身上的鼠疫桿菌將疾病傳播開來，導致大範圍內很多人同時死亡，人口數量急劇下降。

來到3000到3600多年前，鼠疫桿菌可能從其他細菌裡吸收變異基因，同時能夠在跳蚤體內生存，然後通過跳蚤來感染人類，造成當時的黑死病，並在14世紀的歐洲上演了一場大規模的傳染。專家也相信，鼠疫桿菌演化的機制到現今依然存在，從這些考古中的發現，讓專家了解到其他細菌如何演化，有助於避免未來任何傳染病對社會造成的影響。

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(中時新聞網)