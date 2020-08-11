小孩與新冠肺炎

哈佛大學醫學院前教授海瑟廷（William Haseltine）說，小孩散播新冠肺炎，或許就和傳染普通流感一樣輕而易舉。

據CNN新聞網11日報導，海瑟廷說，就傳染層面來說，有充分的理由懷疑，這病毒就像感冒病毒般。而誰在傳染感冒？小孩！他指出，幾乎所有的呼吸系統疾病都是這樣，包括冠狀病毒導致的流感在內，而新冠病毒也是親戚之一。

(中時新聞網)