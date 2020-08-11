專家指小孩可能成超級傳播者 散播新冠就如普通感冒 16:142020/08/11 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專家說，小孩傳染新冠肺炎將和散播流感一樣容易。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小孩與新冠肺炎 哈佛大學醫學院前教授海瑟廷（William Haseltine）說，小孩散播新冠肺炎，或許就和傳染普通流感一樣輕而易舉。 據CNN新聞網11日報導，海瑟廷說，就傳染層面來說，有充分的理由懷疑，這病毒就像感冒病毒般。而誰在傳染感冒？小孩！他指出，幾乎所有的呼吸系統疾病都是這樣，包括冠狀病毒導致的流感在內，而新冠病毒也是親戚之一。 (中時新聞網) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #散播 #小孩 #流感 也許您會感興趣 推薦閱讀 實測14款口罩 N95最有用…「這2款」防飛沫傳染效果最差 13:512020/08/11 國際 美學者指陸變強 美恐難保台 04:102020/08/11 國際大事 10個癌症警訊太重要 名醫：不管多年輕都要警覺 07:462020/08/11 生活 局勢悲觀 蔣介石「幾於痛哭」 04:102020/08/11 兩岸藝文 南市去年1628件兒少通報案 9成施虐者是直系親屬 10:282020/08/11 社會 綠色執政兩大死穴 04:102020/08/11 時論廣場 李嘉誠英國賣酒不到一年 就碰到新冠疫情虧大了 00:032020/08/11 財經 全球確診2000萬 學者籲風險分層 04:102020/08/11 生活新聞 楊志良籲阿札爾請辭竟遭圍攻 英文信「文法錯誤」被畫32紅圈 12:452020/08/11 政治 小英登漫畫封面 森喜朗親送 04:102020/08/11 政治要聞 國際熱門新聞 才2周美近10萬童染新冠 高中開學畫面嚇壞人 - 國際 希臘軍方進入戒備狀態 希土關係緊張 - 國際 考驗川普耐性 微軟吃下TikTok 還有2大難關要破 - 國際 疫苗能救川普選情？專家一句話透露實情了 - 國際 全球確診近2千萬 譚德塞哭窮「還要1千億美金」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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