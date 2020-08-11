杏國(4192)SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗期中分析(IA)結果，獨立資料監察香員會建議無需修改計畫書繼續行本案。杏國SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗預期可望在明年中結案，有機會在明年的Q3或是Q4解盲。

董事長李志文說，做新藥的惡夢就是臨床做不下去，或是需要做大幅修改計劃，這回SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗期中分析，委員會做的報告讓團隊信心大增，代表本次臨床試驗很順利，盼望不在疫情影響下，明年年中可以完成臨床，雖然不能保證成功，但心中還是抱著樂觀的期待。

李志文抱怨，「錢實在不值錢」，杏國胰臟癌新藥研發不停的燒錢，前前後後大約花了杏輝12億元，都把杏輝賺的錢吸到僅剩下1毛、2毛，明年胰臟癌3期臨床就會有結果出爐，若是成功，授權金和銷售金就能讓杏國自力更生也可以回饋到杏輝身上。未來規劃是東南亞市場將會以杏輝做為代理商管理，至於歐美市場希望找到好的代理商。

對於市場上「天國一輝」的說法，李志文說，能引起大眾對生技股的重視也不是壞事，合一的確是有授權金收入，中天也可因此受惠，讓投資人有信心去搜那些公司正在進行三期臨床，自己估計，今年期中分析記者會後，應該不會牽在一起走了，未來生技股將會回歸基本面來談。

(時報資訊)