由重量級個股上漲帶動，以及對美國終將推出新一輪振興方案的樂觀預期，讓投資人將國內疲弱的出口數據拋諸腦後，周二南韓KOSPI指數收漲1.35%，為2,418.67點，連漲第7個交易日，並創下逾兩年新高。
美國財政部長穆努欽周一接受CNBC訪問時表示，如果民主黨人是「明理的」，川普政府與國會最快可能在本周就新紓困案達成協議。
經濟合作暨發展組織（OECD）周二表示，南韓在未實施嚴格封鎖措施下仍防疫有成，預估其今年國內生產毛額（GDP）僅將萎縮0.8%，遠優於先前預估的萎縮1.2%，在所有已開發經濟體中受創最小。
最新數據顯示，南韓8月1～10日出口額較去年同期大減23.6%，進口年減24.3%。
三星電子收漲0.7%，現代汽車延續周一的升勢，終場收漲5.3%，股價創下2015年4月來新高，盤中更一度大漲逾6%。
外資在連賣兩天後轉站買方，今日買超韓股1460億韓元。散戶賣超1730億韓元，機構投資人買超400億韓元。
韓元持平，收在1,185.6兌一美元。
(時報資訊)
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