捷運西門町商圈旁的中山堂是日治時期興建的國定古蹟建築，寬闊的4800坪廣場成為北市重要表演藝所，因周邊土地稀有，中山堂廣場第一排已近20年未有新推案，近來出現罕見新建案「新美齊硯」，規劃11~25坪，每坪開價110~130萬元，自今年7月初進場潛銷迄今，開案近1個月時間就熱銷5成。

新美齊(2442)繼「Park259」、「Jade12」等北市精華地指標建案後，於中山堂第一排推出「新美齊硯」，現場專案經理張大成表示，由於中山堂廣場周邊土地難以取得，第一排更是非常稀有，因此已近20年沒有中山堂首排新建案，此次「新美齊硯」是危老重建案，邀請建築大師蘇喻哲跨刀設計，在主體建築採用與中山堂窯燒磚造外觀對應的窯變長形磚，以編織方式鋪排、相互呼應。

「新美齊硯」規劃11~25坪，每坪開價110~130萬元，套房11~14坪總價落在1300~1700萬元，2房22~25坪總價帶2300~2700萬元，機械倉儲車位每個200萬元，付款方式採訂簽15%、工程款10%、交屋5%，銀貸7成。全案共計77戶住宅、3樓7戶事務所、1~2樓1間店鋪，可售56戶，自今年7月初進場潛銷迄今，開案近1個月時間熱銷5成，預計年底前撤場，2021年Q1動工、2025年Q1交屋。

「新美齊硯」位中山堂第一排，規劃11~25坪。(業者提供)

(中時新聞網)