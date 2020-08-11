南韓「性感小野馬」泫雅，向來給人火辣性感的形象，近日她在IG上連續多天曬出熱舞短片「疑似劇透」宣告自己即將回歸，在最新一則短片中，她穿著熱褲與舞者們一同排練，火辣的舞姿還發出「啪啪啪」的聲音令網友看得血脈噴張。

自上一張專輯《Flower Shower》已有9個月的她，在同門師姐兼好姊妹Jessi推出新單曲《NUNU NANA》並創下佳績後，泫雅也在IG上曬出多則編舞影片，先是PO出白色挖洞泳衣吸引注意，這兩天又PO出另一套造型。只見她穿著黑色超短版上衣，配上豹紋內衣秀出飽滿半球與結實腹肌，隔天再曬出在練舞室的畫面，一路撫胸在頂胯下，火辣指數爆表吸引超過百萬人觀看。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 上午 2:44 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 3:27 張貼

另外，泫雅曾因認愛遭到前東家趕出公司壓力大到只剩43.1kg，近期她再度曬出體重已達47.3kg，粉絲們看了紛紛留言「雖然還是很瘦，但已經健康許多了」、「看起來還是超瘦的」、「我們都很愛妳，請繼續保持健康的身體」引發熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 下午 11:27 張貼

(中時新聞網)