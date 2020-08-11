美國智慧機龍頭蘋果近期不斷改寫新高紀錄，這讓蘋果市值離2兆美元大關僅剩5%漲幅差距。這家美國公司傲視其他科技公司，甚至讓美國股神巴菲特在Q2獲利表現翻身，年增達87%，但對於蘋果是否能持續漲勢，有些專家開始擔憂，專欄作家Eric J. Savitz列舉幾點關鍵，若投資人會怕，就儘早賣掉吧。

據《Barron's》報導，Eric J. Savitz表示，蘋果股價目前面臨一些利多題材，有望推出股價上漲，但也有一些不能忽視的風險。Eric J. Savitz列出以下幾項值得觀察的重點：

從蘋果的銷售業績來看，iPhone仍是主力產品，新一季度(4~6月)的財報揭露，iPhone銷售額為260億美元，反映2020年新版iPhone SE賣得非常好，今年恐怕會延至10月才發表的5G iPhone，才是最受到市場矚目，預料將帶起一波5G換機超級周期。

至於今年受惠新冠肺炎疫情增加遠端作業的需求，Mac和iPad新一季度的銷售額達140億美元，假如年度合計銷售能達到500億美元，將讓蘋果成為一家最有價值的硬體銷售公司。

至於從去年就相當火熱的穿戴式裝置，包括Apple Watch、AirPods，一上市就受到消費者青睞，穿戴裝置在新一季度也得到65億美元銷售額的好成績。

至於蘋果近年來不斷提高服務貢獻營收比重，新一季度營收達132億美元，假設年化營收能達500億美元，若以營收10被估計，蘋果服務業務價值將達到5000億美元。服務業務最重要的是，能加強消費者使用硬體產品的黏著度。

目前蘋果擁有830億美元的淨現金流，雖然聽起來非常龐大，但只占該公司市值4%，如今股利收益率也不到1%。

相較幾家也被美國國會追查反壟斷法的科技巨頭，像是臉書收購Instagram、WhatsApp，Alphabet(Google母公司)收購YouTube、Android，亞馬遜收購Whole Foods、Zappos以及Diapers.com，蘋果僅花30億美元收購耳機潮牌公司Beats，單憑一己之力闖出成功之路。

至於蘋果日前宣布要在8月底將股票1股拆分成4股，對於公司展望來說無疑是展現信心。

至於日前的美國國會反壟斷聽證會，蘋果執行長庫克僅被質疑App Store收費過高，但對於客戶個資外洩等問題，蘋果並沒有被質疑。

回到公司治理本身，庫克掌管蘋果這家公司長達10年時間，他與現任美國總統川普關係良好，僅管在大陸市場營運業務沉重，但蘋果股價從10年前至今已經翻漲750%，也就是說，庫克對於蘋果的前景來說非常重要，過去蘋果所增加的88%市值也是在他手上貢獻出來。

Eric J. Savitz總結以上分析，指出若投資人只是想賺取價差以及股利，或是對下半年發售產品沒信心，或是認為蘋果股價已經到高點想獲利了結，早就把手上持股賣掉而非考慮是否繼續持有。

(中時新聞網)