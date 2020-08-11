英國劍橋一對夫婦在懷孕時被告知體內的女嬰患有嚴重的「先天性臍膨出（Exomphalos）」。醫生高度不建議將孩子生下，因為其腹壁發育不完全，導致其出生後部分重要臟器在體外，得使用繃帶才能將其撐住，也因此女孩有一顆凸肚，需待手術才能將器官置回原位。而這位可愛的小女孩已經2歲了，她卻相當樂觀，甚至很喜歡自己與眾不同的「肚子」。

據《太陽報》報導，英國這對夫妻在產檢時，被醫生檢測出嬰兒有嚴重的「先天性臍膨出（Exomphalos）」，此種疾病死亡機率極高因此建議其墮胎，但這對夫妻卻不願放棄得來不易的小生命，堅持將她生下，這位可愛的小女孩在2018年6月誕生於世界上。

女孩因疾病造成她的腹壁如同薄膜般，而她腹部的重要臟器腸、胃、肝臟等都外露；通常患有此疾病的嬰兒都會在出生後立即動手術，將臟器物歸原位，但女孩則因食道過大，需待她年滿三歲後才能開刀。而她因臟器外露而擁有一顆凸肚，並用繃帶支撐著以防器官因重量而被扯出體外。

她也因小肚子逐漸被增生的皮膚所包覆，而終於可如同普通的小孩般，自由的跑跳與上廁所，她更和父母說：「我好喜歡我的肚子」，讓當初堅持生下她的父母感到相當驕傲和欣慰。而小女孩也即將在明年年滿三歲時，動手術將器官移入體內，並學習重新呼吸。

(中時新聞網)