馬光-ky(4139）公佈上半年營運表現亮麗，歸屬於母公司稅後淨利2615萬元，EPS達0.61元，相較去年虧損2488萬元，營運已明顯轉佳，並且創下近6年來同期新高。

馬光表示，看好下半年隨著雲端醫療業務正式啟動，及各項門診業務逐步進入旺季，營運表現可望更上層樓，馬光7月合併營收7515萬元，較上月成長8％，成長力道逐步轉強。

營運表現亮麗的馬光，上半年因天津馬光與新加坡馬光營運均有新的斬獲，其中天津馬光上半年稅後淨利1273萬元，除了創歷年同期新高外，更幾乎達到去年全年水準。

新加坡馬光，則受惠旗下知名品牌「黃耀南」電商部門銷售業績較去年同期倍增，加上新加坡政府因應疫情給予企業補助，新加坡馬光上半年合併營收雖呈現年減情況，獲利表現卻較去年同期大幅成長266％。

馬光表示，對下半年營運看法樂觀審慎，主要在於天津馬光與新加坡馬光都有明確的成長動能。

天津馬光即將在九月推出的互聯網醫療服務，可望迎來公司新一波的成長動能，天津馬光是當地第一批取得該執照之民營醫療機構，目前正與天津政府醫保系統對接作業中，該互聯網醫療服務將針對天津市1,500萬人口，提供包括線上問診、健康諮詢與送藥到家等一站式雲端醫療服務，搶攻今年高達逾2000億元的中國雲端醫療市場商機。

馬光表示，目前中國互聯網醫療平台業績成長幅度驚人，「平安好醫生」自疫情爆發以來，新用戶註冊量較先前增長10倍，而「京東健康」線上問診在疫情高峰期，更創下1小時內上萬人次進行線上問診的情形，顯見中國互聯網醫療產業正式進入爆發式成長階段。

新加坡馬光的中醫門診業務近期已恢復正常營運，7月業績相較去年度已恢復正常業務量，新加坡馬光下半年預計再增設2家高毛利的中醫婦幼專科診所，並持續推展上半年銷售成績亮眼的「黃耀南」電商業務，下半年營運成長動能可期。

(工商 )