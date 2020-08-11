台股開低震盪走低，外資也偏買匯，但國際美元轉弱，主要亞幣上揚的連動，及出口商拋匯，激勵新台幣實質匯率小幅走升，午後升幅收斂，尾盤當然又豬羊變色，無懸念地由升轉貶，終場收在29.531元兌1美元、為逾一周新低，貶值1.1分，連續三個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量放大至10.93億美元。

外匯交易員指出，台股這波由內資全力撐起的V型反轉，外資相對持保守態度未變，主要是疫情及中美衝突雙雙升溫影響，近來往往是賣大於買，甚至因為領到龐大的台股現金股利，在匯市也偏買匯，使得新台幣升值壓力暫獲喘息，但老大（央行）堅守29.5元防線不變，台股大跌113點，新台幣更無收高的理由。

外匯交易員認為，中美間衝突目前不止還看不到出口，甚至有愈來愈加重的趨勢，牽動外資的敏感神經，操作上採取相對保守方向不變，買匯力道也略增加，另一方面，出口商見機不可失，順勢進場拋匯，二方力道互為拉鋸，短線預料新台幣將不脫小區間震盪格局。

(工商 )