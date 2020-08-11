受惠口罩等防疫產品出貨增加，不織布大廠南六(6504)11日公布第二季稅後淨利4.08億元，為單季歷史新高，季增286.32%。累計今年上半年EPS7.59元，已超過去年全年的7.25元；南六指出，在新產能陸續開出後，下半年的營運表現預期還會優於上半年。

南六今年上半年的稅後淨利5.5億元，創同期新高，比去年同期增加166.28%。

由於全球疫情仍未趨緩，因此，南六仍持續增加口罩、熔噴布等防疫產品的生產機台； 南六指出，為滿足客戶需求，第三季口罩機會再增加30台～50台；而目前只有一台N95口罩機，8月中旬也會增加到五台。機台到位後，南六估，到8月底前，台灣的口罩機台可達到30台，以一台日產10～11萬片計，月產能可達九千萬至1億片。

南六目前生產的口罩除供應國內市場，也外銷東南亞，訂單量已看到年底，目前排程已滿；第三季更取得美國FDA核准、品質認證，訂單量更大，最快8月底就會出貨。

南六指出，上半年業績大幅成長，除口罩的貢獻外，其他的防疫產品包括隔離衣、防疫濕紙巾等需求暢旺、訂單滿滿，產線稼動率拉升，也是獲利衝高峰的原因。

手中訂單滿滿，新產能也會在第三季開出，南六指出，對下半年的營運樂觀，逐季成長、再創新高的機率蠻高。

(工商 )