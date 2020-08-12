因為傷勢宣布本季不再投球之後，天使二刀流大谷翔平現在專注於打擊上，今日在主場面對運動家的比賽當中擔任第5棒指定打擊，4打數敲出2安打，更在第6局敲出追平比數的2分全壘打，同時這也是日本人選手在大聯盟的第600支全壘打。

今日天使跟運動家的比賽演變成高比分的打擊戰，天使先由最近低潮很久倫登（AnthonyRendon）開轟取得3分領先，不過運動家火力更加兇猛，在第3局時先由查普曼（Matt Chapman）打出逆轉比數全壘打，在第4局滿壘時又擊出清空壘上跑者的三壘安打，直接將比數變為9：4。

不過天使沒有放棄仍持續追趕，楚奧特（Mike Trout）先在4局下打出2分全壘打，接著6局下大谷翔平也打出2分砲追平比數，最後楚奧特在8局下打出超前陽春砲超前比數，最後天使就以10：9一分之差拿下比賽勝利。

而大谷翔平的在6局追平比分的全壘打，也是日本選手在大聯盟所累積的第600支全壘打，同時大谷翔平也追平前輩井口資仁在大聯盟累積的44支全壘打紀錄，並列日本選手的第4名。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)