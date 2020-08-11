羅霈穎3日驟逝，消息震驚演藝圈，11日為靈堂開放第四天，資深藝人蔡閨和製作人老公賴勛彪前往悼念。蔡閨回憶當年結婚時，羅霈穎當她的伴娘，兩人早期又在工地一起做秀，認識超過30年，「我希望她的靈魂，去的地方很快樂」。

蔡閨說，羅霈穎不像外界所說大喇喇樣子，平時跟她講話總是輕聲細語。蔡閨提到有件事對羅霈穎很抱歉，原來過去羅多次想找她打麻將，但礙於自己不會打，羅霈穎總說「我教妳」，一起上節目錄影時，「羅霈穎總說我不會搶快，就是因為笨笨的，打麻將腦筋會轉得快，不會被人欺負，也不怕老人痴呆」，至今自己仍然不會打麻將，難過地說「我要去買麻將學怎麼打」。

對於羅霈穎驟逝，蔡閨情緒激動「其實我很難過，她走得莫名其妙」，但祝福她「肉體不算什麼，靈魂能看到別人所看不到，到你想去的地方，所想做的事情，希望到任何地方真正快樂」。而藝人小S也致贈花籃到靈堂，卡片寫到「遊戲人間的天使」。

(中時 )