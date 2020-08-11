中元節將近，民眾已開始準備三牲四果、零食飲料、泡麵罐頭等供品來招待好兄弟，而今年中元節適逢學童開學，省時省力是今年消費者準備中元祭祀食品的一大重點，台灣樂天市場今年特別推出「好兄弟放暑假，最低五折起」阿飄吃喝玩樂全攻略專區，多項商品整箱購買，最低五折起，更加碼24小時出貨，讓消費者輕鬆準備中元普渡。

根據樂天市場觀察，今年整箱食品與飲品的採購潮從7月中旬開始，較往年還提早一至二周，站上相關「慶中元」、「箱購」、「普渡」等關鍵字搜尋量增加五成，在這些關鍵字中，仍舊以箱裝的「泡麵」、「飲料」以及大澎包的「零食」名列前茅，自7月中旬起銷售已成長25%。做法簡單又健康的乾拌麵今年頗受歡迎，與傳統泡麵相比，乾拌麵銷售高出12%，成為消費者中元普渡泡麵箱購的大黑馬。

中元普渡最重要的三牲冷凍食品， 樂天市場提供消費者三牲（雞、豬、魚）單獨的覆熱料理之外，更推出普渡組合，消費者一次即可購入三至四種料理，只要使用微波爐或電鍋加熱，即可上桌拜拜，目前站上有多達2000種料理選項，民眾不須再揮汗下廚準備食材。

在準備普渡用的水果時，除了香蕉、李子、梨子、鳳梨、芭樂、番茄、釋迦等不適合作為普渡祭祀的水果之外，其他時令水果，如蘋果、奇異果、橘子、柚子等都是很好的選擇。值得一提的是，今年水果果凍以及綜合堅果在中元採購潮的成長亮眼，較去年同期成長30%，顯示了消費者重視健康飲食的趨勢。

樂天市場自8月13日上午10點起至8月31日上午9點59分止，特推出「好兄弟放暑假，最低五折起」阿飄吃喝玩樂全攻略專區，除了24H閃電出貨、箱購美食之外，還有必拜零嘴、三牲鹹食、及甜點飲品共五大品項，超過上萬項商品下殺5折起，整箱購買省更多。同時，樂天市場加碼，自8月12日上午10點至8月15日上午9點59分止，再送會員6張振興券，每張最高可以折抵2,000元（即每人最高12,000元)，準備中元普渡就趁現在。

(科技)