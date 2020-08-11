炎熱的夏日，幾乎家家戶戶都會開冷氣消暑，民眾也會擔心吹太久會讓電費暴漲，屆時收到電費單可能就笑不出來了。不過就有網友今(11)日發文指出，自己霸氣換掉吹了10幾年的舊冷氣，新冷氣幾乎開24小時，沒想到收到帳單時，電費竟2000有找，只要1219元，讓他驚訝直呼，「真的太滿意了！」

有網友在爆廢公社上分享，自己換了新冷氣24小時開著，沒想到收到電費單時竟然只要1219元，讓他相當驚訝。(圖擷取自爆廢公社)

原PO在爆料公社上分享，他2個月前入住新房，沒想到搬進去沒幾天，舊冷氣不冷之外還會滴水，且女友又非常怕熱，「想說舊冷氣也10幾年了乾脆就換一換。」於是二話不說霸氣換新型冷氣。和廠商接洽的過程中，廠商報了4家的價格，他也撇除品牌迷思，加上上網爬文，選擇了最便宜的一家。

此外，原PO也補充，冷氣溫度大多都設定在26~27度，其他電器用電就是一般正常家庭該有的，像電視、冰箱、洗衣機和電腦等等。「只想說不是大品牌就一定夠冷或省電，2020年很多技術都超級成熟了，希望給需要的人參考參考」。

貼文一出許多網友也各自發表看法，「我剛好也想換！」、「我房間都開29度，西曬，也沒加電風扇，一樣冷，電費也不貴。」、「剛裝其實不準～噸數夠一定會冷」、「品牌不是問題，就怕你買的那品牌後續維修才是問題」、「我也用二線品牌，這次忍痛換了三台，不然舊型冷氣電費都破萬。」、「如果沒有西曬或頂樓房子都很省，遇到頂加西曬，才是考驗電費的開始。」

(中時新聞網)