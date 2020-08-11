中國大陸山東省曲阜一個夏令營活動中，驚傳「女德班」重現江湖，在課程中充斥著大量不符合現今社會現況、愚昧陳腐的內容，甚至要求學員自我批判。如今，該夏令營已遭責令停辦，當地公安機關也介入調查。

綜合中國大陸媒體報導指出，女德班主要是以宣傳「女德」為主，早在2014年就遍布中國大陸北京、山東、河北、陝西、廣東、海南，該班主要倡導女性應「打不還手，罵不還口，逆來順受，絕不離婚」，後經媒體報導後，在當地公安局介入下而消失。而在2018年時，女德班又在溫州死灰復燃，而且這次針對未成年女性開班，溫州市第一時間成立調查小組，責令即刻停班，並且關閉培訓地點。

在2020年7月29日，有媒體報導指稱，曾開辦女德班的「遼寧撫順傳統文化研究會」在山東曲阜舉辦夏令營，在課堂中不斷出現各種不符合現代社會價值的驚人之語，諸如「穿著時尚暴露，等於叫人強姦」、「戴放大片的女生不正經」，甚至有女成員在影片中自我批判，表示「我不要臉，還給我的父母丟臉，更讓我的祖宗蒙羞」、「因為邪淫導致我整天萎靡不振、無精打采，特別昏沉。因為腎精大量地流失導致脊髓液的下流，導致我的腦子非常不好使」、「幸虧我學習傳統文化了，如果沒有學習傳統文化，我現在指定已經得胃癌了。」等驚世駭俗的言論。

據查，「遼寧撫順傳統文化研究會」是在2011年由康金勝創辦，他在中國大陸各地打著學習傳統國學的名義開設女德班。康金勝自稱自己曾是黑幫份子，在受到傳統文化感朝后，改邪歸正成為企業家。而這次在山東曲阜所舉辦的夏令營，每位孩童的報名費用是人民幣5250元（折合新台幣約2.2萬元），如家長要陪同的話，則額外收費人民幣1500元（折合新台幣約6300元）。該夏令營從7月25日開始，有22位學童報名，13位家長陪同，現場工作人員14位，共計49人。目前該夏令營已在當地是政府的介入下停班。

雖然女德班主要是學習《弟子規》、《了凡四訓》、《孝經》、《群書治要》、《大學》、《論語》等儒家經典，但由於其宣揚陳腐的觀點、扭曲現戴的價值觀，甚至讓中國大陸官媒《人民日報》痛批，「明為女德班，實為坑女班，這種班為何未曾斷絕且仍有市場？放任這種機構存在就是監管失職，把孩子送到這種班就是坑害孩子。」

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(中時新聞網)