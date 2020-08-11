走進「老濟安」，摩登的Ｌ型木質長吧檯、空間中流瀉的輕音樂，讓人很難想像這是一間青草店。老濟安開業超過40年，原本只經營批發，因應時代的轉變，第三代老闆王柏諺將品牌重新定位為「療癒風青草茶吧」，店內前半部走時尚風格，後半部保留傳統抓草藥的形式，新舊交融的空間，見證了世代傳承，也讓傳統文化變得好有趣。

王柏諺親自為點「客製療癒茶」的客人量身調配青草。（150元）（圖／于魯光攝）

傳統茶飲（左起）「蘆薈」、「青草茶」及新開發的「青薄奶茶」，都各有擁護者。（青草茶中48元、大88元；另2款中68元、大130元。圖中為大瓶）（圖／于魯光攝）

此外，王柏諺研發出新作法，在手沖壺內放上濾紙，用滾燙的熱水沖出青草特有的香氣。點「客製療癒茶」的客人會先拿到一張診療單，依照自己的身體狀況填寫「症狀」，服務人員就會依客人的氣色、生活型態與飲食習慣，調配出適合的茶飲。

今年7月推出的青草甜點「洛神／橘香檸檬磅蛋糕」，清爽不膩口。（各120元）（圖／于魯光攝）

年輕人最愛的「青薄奶茶」，以仙草、咸豐草與崗梅根等10多種青草熬煮成基底，再用薄荷賦予涼感，最後加入鮮奶，清爽中帶著香醇。新品「青草稻荷」更將青草粉融入稻荷壽司，在咀嚼之間散發著青草香。

內含青草粉的「青草稻荷」，讓青草不只能喝，也能吃得到。（小50元、大70元）（圖／于魯光攝）

「老濟安」打造出一個手沖茶吧，讓喝青草茶變得很新潮。（圖／于魯光攝）

老濟安

地址：台北市萬華區西昌街84號

電話：（02）2314-1878

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(中時新聞網)