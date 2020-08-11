據媒體報導指出，監察院長陳菊上任，提好提滿5位機要祕書，也有人抱怨「外包」國家人權委員會職缺，而非內調。對此，監察院表示，陳菊上午在院會中強調，機要任用人數符合法規，另外，人事任用公開公平，國家人權委員會是新設機關，不只對外徵才，也要借重監院既有的優秀文官一起打拚。

媒體報導表示，陳菊上任後，將機要秘書員額提好提滿，分別是簡任陳瓊華、簡任謝博任、簡任林伊辰、薦任葉曉岑與薦任洪語青，這5人都曾在陳菊掌舵的高雄市政府工作，有人還一路跟隨陳菊進軍總統府，引起院內人質疑影響內部內升的權益。另外，國家人權委員會7日公開徵才簡任組長等18人，讓院內質疑大幅「外包」。

監察院表示，陳菊於上午院會中說，機要任用人數與方式，完全符合機要人員任用法規，陳菊以自身在政府部門服務26年為例，強調自己都是尊重專業、愛護文官，還要大家去打聽她服務過的機關，優秀文官不會寂寞，她相信很快可以和監院同仁有這樣的合作默契，共同努力恢復監察權的尊嚴。

監察院指出，行政院於今年7月24日核定國家人權委員會員額，為因應國家人權委員會職權運作需要，該會人事職缺須儘速就位，因此公開徵求各項職缺時，秉持公平公開原則，簡任文官任用條件皆須具備公務人員資格。陳菊在會中強調「不可能任用私人」，未來國家人權委員會也會借重監察院優秀同仁，使其適才適所。

監察院說，陳菊也提到，國家人權委員會是國家的門面，蔡英文總統期許該委員會應成為國家的良心，所以國家人權委員會的運作需有足夠的預算支應，希望未來人事及預算備足到位，未來也會繼續積極爭取該委員會的合理預算。

監察院表示，陳菊進一步重申，擔任院長那一刻，即與監院同仁命運與共，尤其監院預算極為不足，但監察權在世界各國皆為防止政府貪污腐敗的重要權力，可是外界對監察院的認識及重視顯然不足，所以保障監院同仁的專業及工作權，使監院同仁工作時保有尊嚴，讓監察院同仁安心，是院長應當承擔的責任及任務，未來大家一起努力，一起愛惜及保護監察院的形象。

會中有委員提案，建議每年12月10日世界人權日，都能召開國家人權國際論壇等國際研討會，陳菊聽聞後表示支持，未來如疫情減緩，將積極評估並辦理相關國際研討會，分享台灣人權經驗貢獻國際。另外，會中決議將與司法院溝通管道，從「院際協商小組」更名為「院際聯繫小組」，避免產生不必要的誤解。

(中時 )