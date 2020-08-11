《國際金融》美元走強＋獲利了結 現貨金跌破2000美元 16:312020/08/11 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元匯率走強，並觸發獲利了結賣壓，周二黃金價格跌逾1%，為1周以來首度跌破2000美元大關。 目前現貨金跌逾2%，約報每盎司1985美元，從上周創下的歷史高點2,072.50美元加速下挫。美國期金目前跌1.79%，報每盎司2,003.2美元，2000美元大關岌岌可危。 分析師表示，美元升至1周高點，以及風險偏好回溫，為黃金價格帶來壓力，在過去3周上漲逾14%後，金價將進入修正期。 (時報資訊) #走強 #現貨 #黃金價格 #跌逾 #元大關 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》資金輪動 道瓊運輸股、羅素2000迎向「黃金交叉」 15:062020/08/11 財經 《期貨》8月台指期下跌29點 金融開高、電子開低 09:092020/08/11 財經 《國際金融》看好美再推紓困＋亞洲需求回暖 油價續揚 13:582020/08/11 財經 全球確診近2千萬 譚德塞哭窮「還要1千億美金」 15:422020/08/11 國際 《美股掃瞄》價值股吸金 道瓊指數勁揚357.96點 08:522020/08/11 財經 《商情》中美氣氛緊張 紐約白銀跳漲6％ 10:172020/08/11 財經 《業績-電子零件》南電Q2獲利飆近6年高 H1每股賺2.01元 10:512020/08/11 財經 《業績-金融》超級金雞凱基證 開發金7月獲利衝今年高 11:252020/08/11 財經 聯強H2喊衝 全年EPS挑戰5元 04:102020/08/11 證券．權證 《業績-半導體》十銓前7月營收年增6％ 電競、SSD續旺 08:182020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 即時 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 疫情恐影響到明年春天 張國煒警告：航空巨頭慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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