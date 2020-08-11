美元匯率走強，並觸發獲利了結賣壓，周二黃金價格跌逾1%，為1周以來首度跌破2000美元大關。

目前現貨金跌逾2%，約報每盎司1985美元，從上周創下的歷史高點2,072.50美元加速下挫。美國期金目前跌1.79%，報每盎司2,003.2美元，2000美元大關岌岌可危。

分析師表示，美元升至1周高點，以及風險偏好回溫，為黃金價格帶來壓力，在過去3周上漲逾14%後，金價將進入修正期。

(時報資訊)