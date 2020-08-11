頭份市劉姓民男子日前到大買場購買火龍果回家食用，不料卻發現紅色果肉中有白色小蟲不斷蠕動，嚇得他衝進廁所嘔吐。果農傳授，挑選果皮光滑的火龍果，品質較為優良。

劉姓男子指出，從賣場以57元採購3顆火龍果，回家冰在冰箱，隔天拿出來切開食用，吃了2口後，竟看見蠕動的白蟲，嚇得趕緊吐掉。他表示，原以為火龍果外皮堅硬，不會長蟲，豈料竟能親眼目睹活生生的白蟲，讓他直呼，再也不敢吃火龍果了。

他並將經驗PO上網路社團，提醒其他消費者注意。賣場業者回應，可提供退貨服務，並且會嚴格把關。但劉男認為只花了57元，不會想再跑一趟。

專門種植火龍果的果農黃志湧說明，劉男購買的火龍果，應是因為種植期間未套袋保護，而遭果蠅叮咬出現長蟲現象。

黃志湧指出，火龍果成熟時若無套袋，易引來果蠅、金龜子、蝸牛啃食，尤其果蠅會產卵至果實內。

他提醒消費者，選購時要觀察火龍果外觀，果皮上若有突起咖啡色的小圓點，可能為果蠅叮咬所致，因此最好挑選外皮光滑的火龍果，品質較優良。

(中時 )