台灣人口問題嚴重，儘管6月出生數大於死亡數，但台灣人口消失的速度十分驚人。內政部最新統計，與去年同月相較，平均每天減少38.1人；其中發現台灣每3.5分鐘出生一個嬰兒，但每3.1分鐘就死亡1人，人口數跟時間賽跑中。

內政部統計，今年7月底人口數為2357萬8705人，與上年同月比較減少1萬3893人或0.06％，平均每天減少38.1人，與上月比較則減少5118人或0.02％。

以性別來看，今年7月底男性人口數為1168萬5947人，較上年同月減少1萬9864人或0.17％；女性人口數為11,89萬2758人，較上年同月增加5971人或0.05％。

統計發現，台灣人口減少，也反映出生數及死亡人口數。今年7月出生數為1萬2614人，平均約每3.5分鐘出生一個嬰兒；反觀今年7月人口死亡數為1萬4533人，平均約每3.1分鐘死亡一個人，也就是說，出生的速度趕不上死亡的速度。

此外，遷入人口數也影響台灣人口總數，統計發現，今年7月遷入人口數為8萬8137人，較上年同月減少9994人或10.18％；遷出人口數為9萬1336人，較上年同月減少4,478人或4.67％，淨遷出人口數為3199人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為桃園市1,379人，其次為新北市795人，再其次為新竹縣767人；淨遷出人口數最多為台北市4095人，其次為高雄市808人，再其次為彰化縣456人。

(中時 )