為改善車輛噪音問題，環保署將使用「聲音照相」科技執法，只要汽機車噪音超過標準就會被聲音照相機自動拍照，違者將處1800元以上3600元以下罰鍰，草案修正後預計10月正式上路。

環保署日前預告「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」修正草案，前者擬增訂機動車輛行駛噪音標準，後者則增訂行駛噪音量測科學儀器相關架設規定，以完善機動車輛行駛噪音管制法源依據，並將相關規範納入修正草案，預計10月正式上路。

根據「聲音照相」的草案修正內容，將來車道速限50公里以下路段分貝數不得超過86分貝，速限50到70公里路段分貝不得超過90，否則將開罰新台幣1800元至3600元罰鍰。

環保署空保處長蔡孟裕表示，聲音照相的好處在於過去取締噪音必須先通知車主到檢，以怠速的方式檢測是否超標，但怠速與行進間噪音量不盡相同，透過聲音照相，可以捕捉行進間車子的噪音，並直接開罰。

蔡孟裕指出，近年遭民眾陳情的車輛噪音案件，主要為改裝車行經住宅區影響為多，草案修正預計在10月正式上路，屆時將在全台噪音熱點設置聲音照相機等設備，防堵噪音。

(中時 )