三星電子日前發表會Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live兩款全新穿戴式裝置。據IDC最新數據顯示，2020年第一季全球穿戴式裝置的出貨量較去年同期成長29.7%，顯示穿戴式裝置已逐漸轉變為日常必需品；看準穿戴市場的發展，台灣三星今日宣布Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live在台上市，透過三星Galaxy生態圈串連多樣裝置，打造更流暢的生活體驗。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「2020年是整體大環境的轉捩點，顯示科技不僅能輔助日常生活、工作，更能拉近人與人間的距離。2020年上半年，三星整體穿戴式裝置較去年同期相比，在台銷售量成長50 %，其中以Galaxy Buds+成長幅度最高，達110%；Galaxy Watch Active2 較前一代Galaxy Watch Active上市六個月銷售數量亦成長60%。三星全新Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live支援跨平台裝置，能讓使用者享受更便利的美好生活。」

Galaxy Watch3共推出45mm星幻黑、星幻銀，41mm星霧金三種顏色。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

Galaxy Watch3－專屬日常貼身助理

全新三款Galaxy Watch3皆以簡約的精緻真錶設計、輕薄機身、更大的螢幕錶面及獨特旋轉錶圈，融合鐘錶工藝，化身時尚單品。錶面可自超過80,000款設計中挑選，還可搭配多達40種資訊，滿足用戶個人化需求。此外，搭載「我的風格」功能，可透過進階色彩萃取演算法打造客製化錶面，與消費者裝扮更為匹配。

Galaxy Watch3更配備健康偵測與體適能輔助功能，如：血氧飽和度、睡眠管理、日常壓力分析及跌倒偵測功能，彷彿化身貼身助理。跑步即時回饋可於監控跑步時的各種生理指標以及跑步姿勢提醒，跑後即能提供各種詳細數據參考，包括紀錄最大攝氧量、衡量心肺健康狀態，在減少運動傷害的同時更能提高訓練效能。跟上居家運動潮流，Samsung Health App整合120種以上的健身課程內容，搭配手錶在家鍛鍊也彷彿擁有專屬隨身教練隨侍在側。

為了提升使用者的行動體驗，全面升級的Galaxy Watch3能輕其他Galaxy裝置串連。只要一錶在手，便能透過「智慧回覆」功能即時串連手機，輕鬆回覆訊息及郵件；透過PPT控制器，更能遠端控制簡報，提升工作生產力。於日常生活中，除了能遠端遙控相機拍下美照；也能與Buds Live串聯，使用錶面上的快捷鍵播放音樂。

Galaxy Buds Live推出星霧金、星幻黑、星幻白三色。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

Galaxy Buds Live－以經典設計盡情聆聽

全新Galaxy Buds Live以獨特的豌豆型外觀，符合人體工學的經典耳塞式設計，專為長時間配戴所打造。開放式的主動降噪功能可降低多達97％的低頻噪聲，搭配AKG專業調校音質、12mm驅動單體與重低音技術，臨場感音質讓使用者體驗更沉浸的音樂世界；Galaxy Buds Live也搭載三麥克風及語音擷取單元，提供更加的通話音質。

Galaxy Buds Live能與多種裝置連結。搭配Galaxy Note20系列在相機錄影模式時，Galaxy Buds Live能化身無線麥克風，在降低噪音的同時錄製清晰音質；而全新Buds Together功能，搭配智慧型手機「音樂分享」功能，能將喜歡的音樂與朋友共享。在聆聽音樂時只要點擊耳機就能播放與暫停音樂，或是接通或結束通話。Galaxy Buds Live充飽電後能支援長達8小時的音樂播放，而充電盒可以提供耳機多次充電延長達21小時的播放時間。

Galaxy Watch3支援Android 5.0以上版本、RAM 1.5GB以上版本及iPhone 5之後且搭載iOS 9.0以上之機型，將於8月21日起於全台通路正式上市，全新三款共兩種尺寸選擇，包括45mm的「星幻黑」、「星幻銀」兩色，建議售價NT$14,500；以及41mm的「星霧金」，建議售價NT$13,500。凡於10月31日前購買Galaxy Watch3系列，隨貨送無線閃充充電板（建議售價NT$1,990）。而Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live則支援Android 5.0以上版本、RAM1.5GB以上版本及 iPhone 7之後且搭載 iOS 10 以上之機型，預計8月21日起於各大通路推出「星霧金」、「星幻白」以及「星幻黑」三色，建議售價NT$5,990，於10月31日前購買即贈透明保護殼（建議售價NT$590）。

(科技)