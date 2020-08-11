國巨（2327）公布第二季財報，單季EPS達7.01元，寫下最近六季以來新高紀錄，累計國巨上半年EPS達12.6元。

國巨11日盤後公布財報，單季合併營收134.7億元，較上一季增加 34.4％，年增40.6％，第二季歸屬於母公司業主之合併稅後淨利為32.95億元，季增40.2％，年增137.5％，單季每股稅後盈餘7.01元，第二季毛利率、營益率為44.3％、32.1％，營益率較上一季增加6.5個百分點。

累計2020年上半年合併營收234.93 億元，上半年歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為56.45億元，較去年同期增加43％，總計每股稅後盈餘12.6元。

展望下一季度，國巨表示，雖然全球的疫情仍未舒緩且不確定性高，然基美（KEMET）已開始完整併入國巨的合併財務報表，使得國巨的營收結構與產品組合持續優化，未來公司的營運將會聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，且中國廠區的復工及產能利用率已逐步改善，客戶訂單需求穩健，國巨公司的營收及獲利可望持續維持成長動能。

(工商 )